Jueza federal dice que bloquearía la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento en todo el país

Manifestantes sostienen una pancarta durante una protesta fuera de la Corte Suprema, el 15 de mayo de 2025, en Washington. AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo

GREENBELT, Maryland -- Una jueza federal en Maryland podría convertirse pronto en el segundo magistrado en bloquear la orden del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento para que no entre en vigor a nivel nacional, en caso de que un tribunal de apelaciones lo permitiera. La jueza de distrito Deborah Boardman señaló en una opinión emitida el miércoles que otorgaría el estatus de acción colectiva a nombre de todos los niños afectados por la orden y concedería una orden judicial preliminar para bloquearla. Pero no dictaminó de inmediato, señalando que una decisión anterior suya para bloquear la orden estaba siendo apelada ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito, por lo que dicha corte tendría que devolverle el caso. Boardman expresó que un fallo inmediato de su parte "promovería la eficiencia y economía judicial porque permitiría al Cuarto Circuito considerar los méritos de una orden judicial preliminar a nivel colectivo más pronto que tarde". Un juez federal en Nueva Hampshire emitió un fallo la semana pasada en el que prohíbe que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional. El juez de distrito Joseph LaPlante emitió una orden judicial preliminar y certificó una demanda colectiva que incluye a todos los niños que se verán afectados. La orden incluyó una suspensión de siete días para permitir una apelación. La decisión puso el tema de la ciudadanía por nacimiento en un camino rápido para regresar a la Corte Suprema. Se podría pedir a los jueces que dictaminen si la orden cumple con su decisión del mes pasado que limitó la autoridad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional. El máximo tribunal dijo que los jueces de distrito generalmente no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional o universal. Pero no descartó si los jueces podrían lograrlo a través de una demanda colectiva. La orden de Trump negaría la ciudadanía a los bebés nacidos de padres que viven ilegal o temporalmente en Estados Unidos. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

