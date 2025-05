Lupita Infante firmemente reclama su corona con su nuevo disco 'La Corona es Mía'

LOS ANGELES (KABC) -- Con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Lupita Infante reafirma su legado y reclama su corona sin pedir disculpas, manteniéndose firme en sus convicciones con la cabeza en alto.

"La Corona es Mía" cuenta con 10 poderosos temas que mantienen a Lupita fiel a sus raíces en la música Ranchera, al mismo tiempo que incorpora elementos del pop para crear un disco duradero y sofisticado.

Hablando con ABC7 en Español, Lupita dice que "La Corona es Mía" es más que una canción dentro del álbum, sino que es una declaración personal liberadora y un recordatorio "de que no tengo que esperar el permiso para ocupar mi lugar".

"Para mí es una declaración donde ya no me voy a ser chiquita, quiero creer en mi misma, quiero apostar en mi", dijo Lupita Infante. "Esta corona que simbólicamente que siempre, yo digo que todas las mujeres, llevamos...es mía... se trata de que voy a creer en mi... y es de tener una mente positiva y seguir luchando por nuestros sueños".

Aunque ambos de sus dos discos anteriores fueron nominados al Grammy, Lupita dice que "La Corona es Mía" mantiene un nivel muy especial para ella.

"En este disco soy una de las productoras, entonces siento que tiene toda mi voz. Desde las canciones, desde las producciones, desde la interpretación, hasta cada instrumento tiene, como que, la intención que le quise dar... siento un poco más libertad", dijo.

El álbum presenta temas que le cantan al amor y a los corazones rotos, con un toque del empoderamiento femenino. Al igual, abordan los obstáculos que se presentan debido a decisiones personales, pero manteniéndose uno firme a cualquier desafío que se presente.

El disco incluye colaboraciones de cantautores de la Música Mexicana como Adriana Ríos, Alejandro Asencio, Nora González y Victoria La Mala.

"Me gusta mucho colaborar con mujeres porque siento que entienden lo difícil que es para una mujer en este género", dijo.

La graduada de UCLA estudió etnomusicología, algo que la cantante dice la ayudo a redescubrir sus raíces y poder no solo tomar las riendas del legado musical de su familia, sino honrar a su abuelo, el legendario Pedro Infante, sin dejar de ser auténtica a sí misma.

"Fue una carrera muy padre donde pude conectar ciertas cosas porque hice búsquedas de mujeres en mariachi y esto del machismo en el mariachi," dijo Lupita. "Estudiando en UCLA creo que me abrió los ojos a un mundo mucho más grande de mi burbuja donde estaba yo. Entonces, poder llevar esa parte también a mi música. Entenderla de una manera que la música es cultura, que la música es viva".

Aunque la base de Lupita sigue siendo el mariachi y la música Ranchera, la artista no descarta experimentar en otros géneros, siempre y cuando se mantenga fiel a ella misma.

"Me gusta mucho el ensamble de mariachi porque siento que es muy diverso. Puede ser algo muy elegante, muy fino, pero a la misma vez, ahorita con toda la nueva ola de música... también me gusta explorar un poco de lo que está pasando ahorita musicalmente, pero, pues casi como con una base de mariachi porque la verdad es lo que a mi me gusta, lo que me apasiona," dijo la artista.

Lupita Infante también anunció oficialmente su gira de 2025, que la llevará a presentarse por Estados Unidos y México, que incluirá conciertos en solitario como artista principal y también abrirá los conciertos de leyendas como Pepe Aguilar, Los Ángeles Azules y el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

Con este nuevo lanzamiento y gira, Lupita Infante continúa consolidando su posición como una de las voces más aclamadas de la música latina en la actualidad.

"La Corona es Mía" está disponible ya en todas las plataformas digitales.