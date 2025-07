México: Renuncia fiscal del caso de los 43 estudiantes desaparecidos tras reclamos de los familiares

Manifestación en conmemoración del décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el 26 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

El fiscal encargado de la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos hace más de una década en el sur de México dejó su cargo después de una polémica gestión y fuertes críticas por parte de los familiares de los jóvenes que no consideraban estuviera trabajando de forma eficiente. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó el miércoles la renuncia del fiscal Rosendo Gómez Piedra, anticipada por la prensa local, quien será reemplazado por Mauricio Pazarán, un ex fiscal que trabajaba en la Ciudad de México. Gómez Piedra había asumido en octubre de 2022 la dirección de la unidad especial que investiga la desaparición de los 43 normalistas en la Fiscalía General de la República tras la controversial renuncia de Omar Gómez Trejo, que desató una crisis en el proceso. Desde mayo los familiares de los estudiantes solicitaban la destitución de Gómez Piedra, al que señalaron de no dar "respuestas contundentes" en las investigaciones que por años no han mostrado mayores avances. Al ser preguntada sobre las razones de la salida de Gómez Piedra, Sheinbaum informó que el fiscal decidió por su cuenta dejar el cargo luego de haber cumplido un período. El fiscal rebatió las criticas asegurando que había "más de 120 detenidos, 46 causas penales y 800 lugares visitados" como parte del proceso que lleva la Fiscalía por la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad sureña de Iguala, en el estado de Guerrero. Sheinbaum indicó en su conferencia de prensa que hay "nuevas orientaciones" en la investigación a partir de "análisis científicos, de llamadas telefónicas y de algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años", pero no dio detalles. Hace dos meses fue detenida en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, una exmagistrada por su presunta relación con la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sede de los tribunales de Iguala durante los días que ocurrieron las desapariciones de los 43 estudiantes. La detención de la exfuncionaria se dio semanas después de la reunión que sostuvo Sheinbaum con los familiares de los estudiantes en el palacio de gobierno. Por el caso fue apresado en 2022 al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia; 19 policías estatales y municipales y algunos militares que luego fueron liberados. Dos años después Murillo Karam recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Desde la desaparición de los jóvenes en 2014 sólo se han recuperado los restos de tres estudiantes. El caso de Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 130,000 desaparecidos y donde todavía imperan altos niveles de impunidad, corrupción y violencia.

