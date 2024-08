Mujer choca contra un vehículo policial de Gardena tras agredir a un bombero, según las autoridades

Thursday, August 22, 2024 5:58AM











This article can be read in English

kabc

Una mujer de 36 años de edad, sospechosa de agredir físicamente al personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles mientras la asistían después de un altercado con un hombre el miércoles fue puesta bajo custodia. Los oficiales respondieron a la cuadra 2600 de Manhattan Beach Boulevard, entre Crenshaw Boulevard y Van Ness Avenue, alrededor de 1 p.m. el miércoles con respecto a un informe de una disputa física que involucraba a personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, según el Departamento de Policía de Gardena. Los investigadores determinaron más tarde que la sospechosa era Jessica Chávez, de 36 años, de Inglewood. "Minutos antes de la llegada de los agentes de policía de Gardena, el personal de bomberos del condado de Los Ángeles vio a Chávez en un altercado con un hombre desconocido. Se detuvieron para ayudarla. Mientras estaban sentados en su vehículo y hablaban con ella, Chávez se enfureció, golpeó físicamente al bombero y huyó del lugar", dijo la policía en un comunicado. Chávez había abandonado brevemente la zona antes de que los agentes, que pasaban por allí, se detuvieran para ayudar a los bomberos momentos antes de que ella regresara. Los agentes intentaron negociar con Chávez, pero ella huyó de nuevo, lo que provocó una persecución en vehículo. "Mientras conducía hacia el oeste por Manhattan Beach Boulevard, Chavez colisionó con un vehículo encubierto de la policía de Gardena y un todoterreno de los bomberos del condado de Los Ángeles", informó la policía. Chávez fue fichada por sospecha de asalto a un bombero/EMT, asalto con un arma mortal y conducir bajo la influencia de drogas o alcohol.



Copyright © 2024 by City News Service, Inc. All Rights Reserved.