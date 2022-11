Premio mayor de Powerball sube a $1.6 mil millones de dólares: lotería

El premio mayor de Powerball subió a $1.6 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de premios de lotería antes del sorteo del sábado.

El premio sigue creciendo después de que nadie ganó en el sorteo del miércoles.

El sábado por la noche se realizará un sorteo del Powerball, que no se ha ganado en más de tres meses. Esa serie de 39 sorteos consecutivos sin un ganador es un reflejo de las difíciles probabilidades de ganar el premio mayor -- 1 en 292.2 millones.

El premio mayor anunciado es el premio para un ganador que elige que sus ganancias se paguen anualmente durante 29 años. Casi todos los ganadores optan por el premio en efectivo, que para el sorteo del sábado por la noche sería de aproximadamente $782.4 millones de dólares.

Los números ganadores sorteados el miércoles por un premio mayor de $1.2 mil millones de dólares fueron: 2, 11, 22, 35, 60 y el Powerball rojo 23.

Aunque nadie ganó el premio mayor, hubo varios ganadores más pequeños. Boletos de lotería que ganaron un premio de $2 millones de dólares se vendieron en Arkansas, Montana y Nueva Jersey.

También se vendieron boletos de lotería que ganaron un premio de $1 millón de dólares en Arizona, California, Colorado, Georgia, Maryland, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Texas y Virginia.

Los boletos de Powerball cuestan $2 por jugada. Los boletos se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Would you like to read this story in English? Click here