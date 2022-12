Reina Letizia de España inaugura nuevo Instituto Cervantes de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- La reina Letizia de España el martes inauguró el nuevo Instituto Cervantes de Los Ángeles, una organización mundial establecida por el gobierno español para promover el estudio y el uso del idioma castellano.

Entre los otros grandes nombres que estaban en el evento del martes para celebrar, había actores y directores que han hecho contribuciones significativas a la narración bilingüe y multicultural a través del cine. También estuvo el actor, director, productor y guionista mexicano Eugenio Derbez.

Derbez enfatizó que tiene la intención de representar el mundo real en su trabajo, incluido el uso del spanglish, una forma de hablar mezclando el inglés y español.

"El Instituto Cervantes está tratando de apoyar el español y que la gente entienda lo importante que es", dijo Derbez.

El instituto es ahora el séptimo en los Estados Unidos y uno de docenas en todo el mundo.

El director y escritor del instituto de Los Ángeles, Luisgé Martín, dijo que el instituto colaborará con universidades, museos y academias de cine para promover no solo el español, sino también la diversidad de culturas entre quienes lo hablan.

