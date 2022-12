Alguacil Bianco: sospechoso del asesinato de un agente en Jurupa Valley tenía historial criminal

RIVERSIDE, Calif. (KABC) -- Un agente del alguacil del condado de Riverside fue asesinado a tiros el jueves por un sospechoso con antecedentes penales violentos durante una parada de tráfico, dijeron las autoridades.

El sospechoso, William Shae McKay, de 44 años, murió más tarde en un tiroteo policial en la autopista 15 en Norco tras una persecución.

El agente del alguacil, Isaiah Cordero, de 32 años, había detenido una camioneta poco antes de las 2 p.m. en Jurupa Valley. Cuando se acercó al vehículo, el conductor sacó un arma y le disparó, dijo el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, en una conferencia de prensa el jueves.

Un testigo llamó al 911 y los residentes intentaron ayudar a Cordero hasta que llegaron los paramédicos, pero murió en el hospital.

Las autoridades localizaron al sospechoso luego de una "cacería humana masiva" y se desató una persecución que abarcó las autopistas de los condados de San Bernardino y Riverside, según el alguacil.

Un video mostró docenas de vehículos de la Patrulla de Caminos de California y del departamento del alguacil, incluyendo un vehículo SWAT, persiguiendo al sospechoso.

"Al final de la persecución, el sospechoso les disparó a los agentes" con una pistola y ellos respondieron, matándolo, dijo Bianco.

McKay tenía un historial criminal largo y violento que se remontaba a antes del 2000 e incluía secuestro, robo y múltiples arrestos por asalto con un arma mortal, incluyendo una persecución policial en 2021 en la que un perro de la Patrulla de Caminos fue apuñalado, supuestamente por un cómplice de McKay, dijo el alguacil.

Según Bianco, McKay había sido condenado por un delito de "tercer strike" el año pasado que debería haberlo encarcelado de 25 años a cadena perpetua, pero un juez del condado de San Bernardino redujo su fianza, lo que permitió su liberación, y más tarde, lo liberó tras un arresto por no comparecer a su sentencia.

"Debería haber sido sentenciado inmediatamente de 25 años a cadena perpetua", dijo Bianco. "No estaríamos aquí hoy si la jueza hubiera hecho su trabajo".

Cordero era un agente del alguacil de motocicletas asignado a Jurupa Valley, una ciudad que tiene contratos con el Departamento del Alguacil del condado de Riverside para servicios policiales.

Cordero se unió al departamento de 4,000 miembros como oficial de correccionales, trabajó en cárceles locales, se convirtió en agente del alguacil juramentado en 2018 y completó la escuela de motor para convertirse en un agente del alguacil de motocicletas en septiembre, dijo Bianco.

Varias horas después del tiroteo mortal, docenas de oficiales en motocicleta y patrullas escoltaron un coche fúnebre que transportaba el ataúd del agente desde el hospital hasta la oficina del forense del condado.

The Associated Press contribuyó a este informe.

