Hombre asesinado a tiros en garaje de San Dimas; autoridades investigan la posibilidad de un robo

This article can be read in English

By

SAN DIMAS, Calif. (KABC) -- Un hombre fue asesinado a tiros dentro de su garaje en San Dimas, y las autoridades están investigando la posibilidad de que lo hayan seguido hasta su casa con la intención de robar.

La investigación se inició después de que los agentes respondieran a una llamada de rescate médico en Hawkbrook Drive alrededor de las 6:50 p.m. martes, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Encontraron a la víctima, identificada únicamente como un hombre de unos 40 años, con una herida de bala en la parte superior del torso. Fue pronunciado muerto en el lugar

Según el teniente Art Spencer, le quitaron algunas de sus pertenencias, lo que los llevó a investigar la posibilidad de un robo. Se desconocen otras circunstancias que rodearon el tiroteo, pero se recopilaron videos de vigilancia de la escena.

"¿Qué pasó con mi vecindario seguro? ¿Por qué no podemos ir a algún lugar y hacer lo que tenemos que hacer, y luego no tener que preocuparnos de que alguien nos siga a casa?", dijo un residente que no quiso ser identificado.

Otros vecinos de la zona que dicen conocer a la víctima se sorprenden al enterarse de lo sucedido.

"Lo conozco porque estamos (en) la misma iglesia... Me siento perdido... No puedo creerlo. No puedo creerlo", dijo Arka Sujana.

Al menos un sospechoso estuvo involucrado en el tiroteo mortal, dijeron las autoridades, pero no había una descripción disponible. No se han hecho arrestos.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el departamento del alguacil al (323) 890-5500.