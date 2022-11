Santa Clarita: Conductor choca mientras transportaba a víctima de un tiroteo al hospital

SANTA CLARITA, Calif. (KABC) -- Un conductor de Santa Clarita sufrió un accidente automovilístico mientras transportaba a un adolescente que había recibido una herida de bala al hospital.

Los investigadores dicen que el tiroteo ocurrió poco después de las 7 p.m. del miércoles en un edificio de apartamentos en la calle Valle Del Oro en Santa Clarita. Un sospechoso se acercó y comenzó a disparar.

El joven recibió un disparo en la cadera.

Mientras sus amigos llevaban a la víctima a la sala de emergencias, chocaron contra otro vehículo justo afuera de la entrada del Hospital Henry Mayo Newhall.

Las autoridades aún están investigando el tiroteo y el accidente.

Would you like to read this story in English? Click here