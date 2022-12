5 personas hospitalizadas tras sobredosis de fentanilo en un parque de Santa Clarita

SANTA CLARITA, Calif. (KABC) -- Cinco personas fueron hospitalizadas el martes después de una sobredosis de fentanilo en un parque de Santa Clarita, según los investigadores.

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles dijo que las primeras dos sobredosis se reportaron poco antes de las 4:30 p.m. en el parque Bouquet Canyon ubicado en Wellston Drive. Una de las víctimas administró Narcan, un medicamento que se usa para revertir rápidamente una sobredosis de opioides.

Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital por los bomberos del condado de Los Ángeles.

Casi 90 minutos después, se informó otra sobredosis de fentanilo, esta vez involucrando a otras tres personas, según el departamento del alguacil. Ellos también fueron hospitalizados.

Se desconoce el estado de las cinco personas.

Los investigadores dijeron que dos de los pacientes eran mujeres y los otros tres eran hombres. Tres de los cinco fueron arrestados por posesión de fentanilo para vender.

El fentanilo se desarrolló para tratar el dolor intenso de enfermedades como el cáncer. El uso de fentanilo, un poderoso opioide sintético que es barato de producir y que a menudo se vende y se mezcla con otras drogas, ha aumentado. Una pequeña dosis puede ser fatal.

El fentanilo se ha convertido rápidamente en la droga más letal del país, según la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Dos tercios de las 107,000 muertes por sobredosis en 2021 se atribuyeron a opioides sintéticos como el fentanilo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

------

The Associated Press contribuyó a este informe.

------

