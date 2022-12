Muere exalcalde de Santa Mónica Rex Minter en accidente aéreo

SANTA MONICA, Calif. (KABC) -- El exalcalde de Santa Mónica, Rex Minter, murió cuando un pequeño avión se estrelló en la costa el jueves.

Minter y un piloto estaban en un Cessna cuando se estrelló poco después de las 3 p.m. cerca del ocupado muelle de Santa Mónica.

La policía dice que el piloto sufrió heridas menores a moderadas, pero se espera que esté bien. El piloto no ha sido identificado.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), el piloto realizó un aterrizaje de emergencia después de reportar problemas con el motor. La agencia dijo que el avión acababa de partir del aeropuerto de Santa Mónica.

Video obtenido por ABC7 muestra el momento en que el avión se estrelló contra las olas y se volcó sobre la arena.

La alcaldesa de Santa Mónica, Gleam Davis, confirmó la muerte de Minter en las redes sociales el jueves por la noche.

"La Ciudad está agradecida por el servicio público del Sr. Minter y nos unimos a su familia en el duelo por su fallecimiento", dijo un comunicado de la ciudad.

Minter nació en 1927, fue elegido miembro del Ayuntamiento de Santa Mónica en 1955 y fue alcalde entre 1963 y 1967.

También se desempeñó como abogado de la ciudad de Arcadia y como juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles.

La Junta de Seguridad de Transportación Nacional (NTSB por sus siglas en inglés) está investigando la causa del accidente.

