Dueños de negocios colocan letrero de 'Santa Mónica no es segura' tras aumento del crimen

SANTA MONICA, Calif. (KABC) -- Varios propietarios de negocios colocaron un letrero cerca del popular Third Street Promenade en Santa Mónica que dice: "Santa Mónica no es segura", con la esperanza de llamar la atención sobre el aumento del crimen y la indigencia.

Los líderes empresariales y activistas que colocaron el letrero dicen que están hartos de lo que describen como la inacción de la ciudad ante el empeoramiento de estos problemas.

Dicen que querían poner el mensaje en el centro del popular destino turístico para compartir su descontento con lo que llaman un "descuido continuo".

El letrero completo dice: "Santa Mónica no es segura. Crimen... depravación... manicomio al aire libre".

John Alle, dueño de una propiedad local que encabezó el esfuerzo, dijo que se planean letreros adicionales para otras partes de la ciudad.

ABC7 contactó a la ciudad de Santa Mónica para obtener un comentario, pero aún no ha recibido respuesta.

