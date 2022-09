Joven que murió durante tiroteo policial en Hesperia probablemente estaba desarmada: informe

HESPERIA, Calif. (KABC) -- La joven de 15 años, Savannah Graziano, quien murió junto a su padre en un tiroteo policial en Hesperia, probablemente estaba desarmada mientras corría hacia los agentes del alguacil, según un nuevo informe.

El informe preliminar es el resultado de una investigación que se entregó a la oficina del fiscal general de California, según un reporte de Los Angeles Times el jueves.

Citando un email de la oficina del fiscal general, LA Times reportó que el Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino le notificó al Departamento de Justicia de California que el tiroteo policial podría clasificarse bajo la ley AB1506. Esta ley requiere que el departamento de justicia investigue casos en los que "la muerte de un civil desarmado es causado por un agente de California".

En un video de 39 segundos publicado en las redes sociales el miércoles, el alguacil del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, dijo que la evidencia sugería que la joven de 15 años "fue una participante en disparar contra nuestros oficiales". Dicus no dio más detalles específicos en el video.

Anthony John Graziano, un fugitivo de la ley que era buscado por las autoridades por la muerte de la madre de Savannah, murió en el tiroteo en la autopista 15 en Hesperia el martes tras una persecución.

Se disparó contra los agentes desde la camioneta mientras la perseguían, según los investigadores.

Una vez que se detuvo el automóvil, los investigadores dicen que la joven, vestida con un casco y chaleco táctico, salió del vehículo y corrió hacia los agentes en medio de una lluvia de balas. Las autoridades están investigando si su padre, los agentes, o ambos, le dispararon mortalmente.

El departamento del alguacil ha dicho que la única arma recuperada en la escena fue un rifle en la camioneta donde murió Anthony Graziano. Hay video policial del tiroteo que las autoridades aún están revisando.

El miércoles se dieron a conocer más detalles sobre lo que llevó al tiroteo fatal.

La policía en Fontana, donde Tracy Martínez, la esposa de Graziano y madre de Savannah, fue asesinada cerca de una escuela primaria, ofreció algunos detalles sobre la vida de la familia antes de las muertes.

Graziano se había mudado de la casa de la familia uno o dos meses antes del homicidio mientras la pareja se divorciaba, el Sargento Christian Surgent le dijo a The Associated Press. Savannah se fue con su padre, mientras que su hermano menor se quedó con su madre.

La policía emitió una alerta Amber después de la muerte de Martínez, diciendo que Savannah había sido secuestrada por su padre. Los detectives están tratando de determinar si la joven se vio obligada o no a abandonar la ciudad de Fontana.

Un portavoz del Departamento de Policía de Fontana dijo que Savannah estaba adentro del auto cuando Graziano le disparo mortalmente a su madre.

La policía de Fontana no había recibido ninguna denuncia de violencia doméstica en el hogar antes de esta semana, según Surgent, y los servicios de niños no habían estado involucrados con la familia.

Además, ninguno de los padres estaba en libertad condicional en ese momento y los investigadores creen que Savannah estaba siendo educada en casa mientras vivía con su padre, quien la policía dice le gustaba acampar en el desierto y las montañas en su camioneta.

Una persona que llamo al 911 el martes reportó haber visto el Nissan Frontier del sospechoso alrededor de la ciudad de Barstow.

Las autoridades localizaron la camioneta y la persiguieron por la carretera hasta Hesperia. Durante la persecución, Graziano estaba "disparando constantemente contra los agentes" con un rifle a través de la ventana trasera, dijo Dicus durante una conferencia de prensa el martes.

Dicus dijo que había "algunas indicaciones" que Savannah estaba disparando contra los agentes durante la persecución, pero no proporciono ningún detalle.

Se desató una balacera cuando la camioneta se salió de la carretera y terminó estancada al lado de la autopista 15. Savannah corrió hacia los agentes, pero cayó con heridas de bala durante el caos. Fue trasladada a un hospital donde fue declara muerta antes del mediodía.

Las autoridades encontraron a Graziano en el asiento del conductor y fue declarado muerto en el lugar.

The Associated Press contribuyó a este informe