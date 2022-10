Recipientes del Seguro Social obtendrán aumento de beneficios impulsado por la inflación

Millones de beneficiarios del Seguro Social obtendrán un aumento del 8.7% en sus beneficios el próximo año.

Sale alrededor de $140 dólares adicionales al mes.

Es el aumento más grande en los beneficios del Seguro Social en décadas y está impulsado por una inflación récord.

La Casa Blanca dice que el aumento en los beneficios les dará a las personas mayores un poco más de espacio para respirar y entrará en vigencia en enero de 2023.

El anuncio del Seguro Social se hizo solo unas semanas antes de las elecciones de mitad de período, y en un momento en que los demócratas y republicanos discuten sobre los altos precios y cuál es la mejor manera de apoyar económicamente el programa del Seguro Social en el futuro.

El presidente Joe Biden se ha comprometido a proteger tanto el Seguro Social como Medicare. "Los haré más fuertes", dijo el mes pasado. "Y reduciré su costo para poder mantenerlos".

Alrededor de 70 millones de personas, incluidos los jubilados, discapacitados y niños, reciben beneficios del Seguro Social.

Associated Press contribuyó a este informe

