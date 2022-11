Six Flags Magic Mountain cierra en medio de una tormenta en el sur de California

SANTA CLARITA, Calif. (KABC) -- Six Flags Magic Mountain en Valencia cerró sus puertas después de que una tormenta produjera lluvia en el sur de California el lunes.

El parque hizo el anuncio en un tuit alrededor de las 9:30 a.m. También indicó que los boletos de entrada para el 7 de noviembre serían válidos en cualquier otro día de operación regular hasta fines de 2022.

Se desconoce si el clima que se esperaba para el martes provocaría que se extendiera el cierre.

