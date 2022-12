Muere hombre tras tiroteo afuera de la tienda Kohl's en Sun Valley

SUN VALLEY, LOS ANGELES (KABC) -- La policía está buscando al sospechoso responsable por la muerte de un hombre tras un tiroteo en el estacionamiento de una tienda Kohl's en Sun Valley.

El tiroteo ocurrió el lunes por la noche afuera de la tienda ubicada en Laurel Canyon Boulevard. El Departamento de Policía de Los Ángeles dice que los oficiales que respondieron fueron redirigidos a un hospital cercano donde encontraron a la víctima sufriendo de una herida de bala.

LAPD dice que el sospechoso se le acerco a la víctima y disparó un solo tiro antes de huir en un automóvil de color oscuro.

La víctima fue llevada al hospital por su amigo, según los investigadores, donde fue declarado muerto. La víctima no ha sido identificada.

Se desconoce qué fue lo que condujo al tiroteo.

El sospechoso es descrito como un hombre que pesa alrededor de 250 libras y que llevaba puesta una mascarilla médica azul claro.

Cualquiera que tenga información por favor llame a LAPD al 818-374-9550 o al 877-527-3247.

