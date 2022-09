Mujer muere tras tiroteo mientras conducía en el sur de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Una mujer de 30 años es baleada mortalmente adentro de su automóvil que se estrelló contra una boca de incendios fuera de una estación de bomberos en el sur de Los Ángeles.

Los oficiales respondieron a la escena tras recibir una llamada sobre un tiroteo el lunes antes de la media noche en la intersección de Slauson Avenue y St. Andrews Place, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los investigadores dicen que había otras dos personas adentro del auto en el momento del tiroteo, pero se desconoce su relación con la víctima.

El nombre de la víctima no se ha revelado oficialmente, pero familiares la identificaron como Breyanna Bailey, una madre de tres hijos. La familia la llamó una persona amorosa.

Los detectives aún siguen entrevistando a testigos para determinar lo que sucedió.

"No sabemos dónde ocurrió realmente el tiroteo", dijo el capitán Adrián González. "Lo que sí sabemos es que el vehículo se dirigía en dirección oeste en Slauson desde Western y se detuvo aquí en St. Andrews Place y Slauson".

Los investigadores dicen que no saben cuántos autos estuvieron involucrados pero que una persona adentro del vehículo le llamo a familiares antes de que llegara la policía.

No se han hecho arrestos.

Would you like to read this story in English? Click here