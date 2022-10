Mercado de Adelante Comunidad Conejo ofrece opciones de alimentos frescos para familias necesitadas

THOUSAND OAKS, Calif. (KABC) -- Mientras muchos continúan celebrando el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana, los concesionarios de SoCal Honda se han asociado una vez más con ABC7 para ofrecer actos fortuitos de ayuda.

La recipiente es Lynda Massuh Karl, presidente de Adelante Comunidad Conejo, un grupo que se enfoca en motivar y defender a la comunidad latina en el sur de California.

El grupo organiza un mercado comunitario gratuito cada mes donde la gente puede venir y obtener comida que tanto necesitan para sus hogares.

"Familias de la comunidad pueden venir y servirse productos de buena calidad como carne, lácteos, panes y productos orgánicos frescos que recibimos de nuestros agricultores locales", dijo Karl.

El mercado se lleva a cabo cada cuarto sábado del mes, según el grupo, y muchos dicen que hace una gran diferencia.

"Muchas familias no tienes el dinero suficiente para proveer alimentos para su hogar", dijo Elyza Hernández, quien visitó el mercado recientemente.

Para Karl, el evento mensual es más que un evento para proporcionar alimentos a las familias.

"Queria que todos vinieran al mercado y miraran a su alrededor y encontraran algo que les dijera 'tu perteneces aquí'", señaló Karl. "Esto es un lugar para ti".

Para más información, visite el sitio web de Adelante Comunidad Conejo.

Would you like to read this story in English? Click here