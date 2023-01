Se esperan olas peligrosas en la costa central, condado de Ventura debido a poderosa tormenta

VENTURA, Calif. (KABC) -- Se les pide a las comunidades costeras que se preparen para la poderosa tormenta esta semana, ya que existe un aviso de olas altas, y potencialmente peligrosas, para las playas del sur de California.

El aviso está vigente desde las 6 a.m. del jueves hasta las 10 a.m. del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) informó que el oleaje será peligrosamente alto para la costa central y el condado de Ventura el jueves, donde las alturas van desde los 12 a los 22 pies.

Las poderosas olas podrían causar daños en el muelle y provocar inundaciones costeras, dijo el NWS. El sur de California ha visto este tipo de daños en los muelles antes, una vez en 2015 y nuevamente en 2018.

La ciudad de Ventura dijo que cerrará su muelle desde el miércoles hasta el viernes.

Debido a la tormenta, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles emitieron su advertencia estándar para que las personas eviten entrar al agua del mar cerca de desagües pluviales, arroyos y ríos debido a bacterias, productos químicos, basura y otros peligros para la salud.

Un aviso de lluvia sobre la calidad del agua del océano estará vigente hasta al menos las 7 a.m. del viernes.

Las fuertes lluvias disminuirán justo a tiempo para el fin de semana, pero más lluvia se espera en el sur de California a principios de la próxima semana.

LEER | Tormenta traerá fuertes lluvias, inundaciones y olas peligrosas al sur de California

City News Service, Inc. contribuyó a este informe.

------

Would you like to read this story in English? Click here