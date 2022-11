Avión pequeño se estrella en el aeropuerto de Torrance

TORRANCE, Calif. (KABC) -- Un pequeño avión se estrelló en el aeropuerto de Torrance el miércoles por la mañana, según las autoridades.

Las imágenes de la escena mostraron los escombros cerca de una de las pistas del aeropuerto, donde hubo una respuesta significativa de las autoridades locales.

Se desconoce cuántas personas estaban a bordo del avión o si hubo heridos.

Esta es una historia en desarrollo. Agregaremos más detalles a este informe a medida que estén disponibles.

