Demanda por alojamiento en UC Irvine supera el espacio de camas disponible para estudiantes

IRVINE, Calif. (KABC) -- Con el nuevo año escolar en plena marcha en la Universidad de California Irvine, hay muchos estudiantes nuevos que esperan vivir en el campus. Pero los campus de las universidades en todo California han estado sufriendo una escasez de alojamiento.

La estudiante de primer año entrante, Oneli Christofelsz, dijo que estaba preocupada por comenzar la universidad y pensó que tendría que perderse la oportunidad de vivir en el campus porque no había vacantes cuando solicitó alojamiento.

"Definitivamente estaba nerviosa porque no manejo un automóvil, así que mi papá tendría que traerme aquí 30 minutos y luego, dado que las clases están tan separadas, tendría que esperar aquí conmigo y eso suena como mucho caos", explicó Christofelsz.

El director ejecutivo de alojamiento para estudiantes de UC Irvine, Tim Trevan, dijo que este otoño tenían más de 16,000 camas para ofrecer a los estudiantes, pero tenían más demanda que espacio disponible.

"La lista de espera para alojamiento en el campus comenzó hace tres semanas con 611 espacios disponible y hoy ha bajado a 297", dijo Trevan.

Según Trevan, las escuelas han visto un aumento de estudiantes interesados en vivir en el campus.

"Ocasionalmente escuchamos de estudiantes que tienen que dormir en los sofás de amigos o quedarse en viviendas menos deseables", señaló Trevan. "Tenemos muchos recursos en el campus para ayudar a esos estudiantes".

En UC Riverside, algunos estudiantes dijeron que están rentando vivienda fuera del campus o viajando diariamente debido a la escasez de alojamiento en el campus.

Merry Proto dice que la universidad planea construir más viviendas para estudiantes, pero eso no soluciona el problema inmediatamente.

"No es realmente posible agregar más viviendas en el campus dentro del próximo año", dijo Proto. "Es demasiado para construir".

Trevan dijo que UC Irvine planea abrir más de 1,000 espacios para camas el próximo otoño.

Mientras tanto, pueden garantizar alojamiento en el campus para todos los estudiantes de transferencia y estudiantes de primer año como Christofelsz durante los próximos dos años.

"Estoy en un salón lleno de chicas y es muy divertido", dijo Christofelsz. "Todas nos llevamos bien y miramos televisión por la noche".

Trevan dijo que los estudiantes que permanecen en la lista de espera este trimestre de otoño pueden volver a revisar por alojamiento disponible en el invierno cuando haya más vacantes.

Sin embargo, confían en que la mayoría de sus estudiantes, si no todos, serán atendidos.

