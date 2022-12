LAPD: Asesinan a hombre antes de que se incendiara apartamento de Valley Glen

VALLEY GLEN, LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles está investigando el homicidio de un hombre de Valley Glen después de que se incendiara su apartamento y su cuerpo fuera encontrado en el interior.

Los oficiales respondieron a un informe de disparos en un complejo de apartamentos en la cuadra 13800 de Oxnard Street alrededor de la 1 a.m. del jueves, según LAPD. Cuando llegaron, el apartamento estaba envuelto en llamas.

Los bomberos encontraron el cuerpo del hombre, de unos 20 años, y dos perros muertos dentro del apartamento después de extinguir el fuego. Los investigadores dicen que la víctima tenía heridas de bala.

Dicen que alguien asesinó a la víctima antes de prender fuego al apartamento y agregaron que los perros parecían haber muerto por el incendio.

La policía no dio a conocer más detalles sobre el sospechoso, quien fue visto por última vez huyendo del área a pie.

Cualquiera que tenga información sobre esta investigación debe llamar a los detectives al 818-374-1925 o al 213-972-2971.

-----

Would you like to read this story in English? Click here