Posible tiroteo provoca cierre de la autopista 405 en Van Nuys

VAN NUYS, LOS ANGELES (KABC) -- Las autoridades cerraron la autopista 405 en dirección norte en Van Nuys el lunes por la tarde para investigar un posible tiroteo.

La autopista se cerró en Sherman Way alrededor de las 4:30 p.m. después de que la Patrulla de Caminos de California (CHP) recibió un informe sobre un tiroteo.

Se vio a los oficiales de CHP buscando evidencia del tiroteo en la autopista. Los conductores deben esperar retrasos y buscar rutas alternativas.

Los investigadores dicen que aún no han encontrado víctimas ni localizado a un sospechoso.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

Se desconoce cuándo se reabrirán los carriles.

Esta es una historia en desarrollo