2 niños heridos tras accidente automovilístico fatal en Vernon

VERNON, Calif. (KABC) -- Una persona murió y dos niños y otro adulto resultaron gravemente heridos cuando un Mustang quedó atrapado debajo de un tráiler tras un choque en Vernon.

El incidente ocurrió el martes poco antes de las 4 p.m. en la intersección de Bandini Boulevard y Bonnie Beach Place.

Los investigadores dijeron que una persona murió en el lugar. Dos niños y otro adulto fueron trasladados a un centro de trauma local.

Las imágenes aéreas mostraron que el techo del Mustang se cortó por completo cuando el vehículo quedó atrapado debajo del tráiler.

Se desconoce si las carreteras mojadas por las lluvias del martes fueron un factor contribuyente en el accidente fatal.

No se dieron a conocer más detalles. La causa del choque sigue bajo investigación.

----

