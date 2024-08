Video capta a sospechoso tirando a mujer al suelo y robándole su bolso en San Fernando

This article can be read in English

SAN FERNANDO, Calif. (KABC) -- Se busca al sospechoso de un violento robo de bolso captado por las cámaras de vigilancia en San Fernando. La víctima, que sólo intentaba comprar unas flores para su madre, habló sobre el terrible encuentro que la dejó traumatizada.

Juliana Murillo acababa de llegar a su apartamento de Park Avenue el lunes por la tarde con flores para el cumpleaños de su madre.

"Cuando iba a entrar me atacó un hombre", recordó entre lágrimas. "Me empujó muy fuerte. Me golpeé la cabeza con la puerta. No podía procesar lo que estaba pasando y mi cuerpo entró en estado de shock. No paraba de decir: '¿Qué haces? ¿Qué haces?'"

El vídeo muestra cómo el sospechoso empuja a Murillo al suelo y lucha con ella mientras intenta arrebatarle el bolso. Ella intenta retirarlo, pero finalmente él consigue agarrarlo y huir. Dentro del bolso estaban su tarjeta de identificación, sus llaves y su tarjeta de crédito.

Murillo dijo que poco después le notificaron que alguien había intentado utilizar sus datos a través de una cuenta de PayPal. Alguien encontró más tarde la bolsa abandonada y se la devolvieron a Murillo.

La policía de San Fernando dijo que este tipo de delito es poco común en la comunidad.

"Es desgarrador ver el video, especialmente cuando una persona inocente es atacada de esa manera", dijo el teniente Walter Domínguez con el Departamento de Policía de San Fernando. "Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para investigar este crimen".

Murillo tiene la esperanza de que contar su historia pueda evitar que otros sean víctimas.

"Es una situación muy desafortunada y quiero advertir a todo el mundo para que esté alerta y mire a su alrededor", dijo.

La policía de San Fernando pide a cualquiera con información que se ponga en contacto con el departamento.