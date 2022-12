Residentes de West Covina, Oxnard caen víctimas a esquema de 'swatting' y cámaras Ring pirateadas

LOS ANGELES (KABC) -- Dos hombres enfrentan cargos federales después de ser acusados de piratear varias cámaras Ring en todo el país, incluso en el sur de California, y hacer llamadas de emergencia falsas conocidas como "swatting".

"Swatting", es la práctica de hacer una llamada de broma a las autoridades en un intento de atraer a un gran número de policías armados.

Kya Christian Nelson, de 21 años, de Racine, Wisconsin, y James Thomas Andrew McCarty, de 20, de Charlotte, Carolina del Norte, fueron acusados la semana pasada en una corte federal de Los Ángeles de un cargo de conspiración para acceder intencionalmente a computadoras sin autorización. Nelson también fue acusado de dos cargos de acceso intencional sin autorización a una computadora y dos cargos de robo de identidad agravado, según la Oficina del Fiscal Federal.

Los sospechosos supuestamente piratearon, o hackearon, varias cuentas de Ring durante una semana. Su esquema llegó a una docena de lugares, incluyendo West Covina y Oxnard, en noviembre de 2020.

Los investigadores dicen que los sospechosos hacían llamadas de emergencia falsas, provocando una respuesta policial, y luego transmitían el video en vivo en las redes sociales, a veces incluso burlándose de los oficiales.

Cada sospechoso enfrenta varios años de prisión si son hallados culpables.

City News Service Inc. contribuyó a este informe.

