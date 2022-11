Conductor que atropelló a 25 reclutas en Whittier se quedó dormido, dice su abogado

WHITTIER, Calif. (KABC) -- El conductor del SUV que atropelló a 25 reclutas de varias agencias policiales en Whittier el 16 de noviembre se quedó dormido mientras se dirigía al trabajo, dice su abogado.

Nicholas Joseph Gutiérrez, de 22 años, de Diamond Bar, fue arrestado después del atropellamiento bajo sospecha de intento de homicidio, pero fue liberado abruptamente por "falta de pruebas". Los investigadores dijeron que querían desarrollar más evidencia y presentar un caso más sólido para los fiscales.

La abogada de Gutiérrez, Alexandra Kazarian, dice que el incidente fue un "trágico accidente".

Kazarian dijo que Gutiérrez normalmente se levanta alrededor de las 5 a.m. para ir a trabajar y que en la mañana del accidente iba conduciendo a su trabajo como ingeniero eléctrico de una compañía de paneles solares.

"Es un buen chico que se quedó dormido mientras se dirigía al trabajo," dijo Kazarian a ABC7.

Gutiérrez proviene de una familia de policías, según Kazarian, con un padre que es un oficial penitenciario jubilado y otros miembros de la familia en LAPD, el departamento del alguacil y la Patrulla de Caminos de California.

Kazarian dijo que Gutiérrez no alberga absolutamente ninguna animosidad hacia la policía.

Las autoridades dijeron el domingo que un recluta, Alejandro Martínez, estaba en estado grave. Otros tres permanecían en estado crítico. El resto de los reclutas han sido dados de alta del hospital.

