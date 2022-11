Conductor que atropelló a 25 reclutas en Whittier puesto en libertad por falta de pruebas

WHITTIER, Calif. (KABC) -- Las autoridades dicen que el conductor acusado de atropellar a 25 reclutas de varias agencias policiales mientras corrían en Whittier fue puesto en libertad el jueves por falta de pruebas en la investigación.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que el sospechoso, Nicholas Joseph Gutiérrez, solo fue liberado "provisionalmente" hasta que los investigadores puedan desarrollar más evidencia y presentar un caso más sólido para los fiscales.

Gutiérrez fue arrestado inicialmente por intento de homicidio por el accidente del miércoles que hirió a 25 reclutas y dejó a cinco de ellos en estado crítico.

Los registros de la cárcel muestran que Gutiérrez fue liberado a las 9:49 p.m. por falta de pruebas de que se cometió un delito.

Los investigadores están comenzando el trabajo de emitir órdenes de cateo en todas las redes sociales y dispositivos electrónicos de Gutiérrez para ver si alguna vez expresó algún punto de vista "anti-policía".

El abogado de Gutiérrez, Alexandra Kazarian, dijo que no tiene duda de que esto solo fue un accidente "absolutamente trágico" y que Gutiérrez no siente animosidad hacia la policía.

Se espera que el caso se presente ante la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles el viernes.

Villanueva dijo que todavía están esperando los resultados de toxicología, entre otras cosas.

