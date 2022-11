Mueren 5 personas en accidente automovilístico cerca de Point Mugu

POINT MUGU, Calif. (KABC) -- Cinco personas murieron el domingo en un violento accidente automovilístico en Pacific Coast Highway en el condado de Ventura.

El choque ocurrió poco antes de las 4:30 a.m. justo al norte de Point Mugu Rock, según la Patrulla de Caminos de California (CHP).

CHP dice que, al parecer, uno de los vehículos cruzó las líneas centrales y chocó contra otro auto que viajaba en dirección opuesta.

Ambos vehículos se incendiaron. Cuatro personas que viajaban en una camioneta SUV y un conductor que iba solo en otro auto, murieron en el lugar, según un portavoz de CHP. Se desconocen sus identidades.

Pacific Coast Highway estuvo cerrada en ambas direcciones durante la investigación. Los carriles se reabrieron justo antes de las 4 p.m. del domingo.

Se desconoce la causa del accidente.

