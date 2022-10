Ballet Folklorico de Los Ángeles baila durante el partido de los Rams para celebrar herencia hispana

LOS ANGELES (KABC) -- Los Rams celebraron el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana durante su show de medio tiempo el domingo en SoFi Stadium, y bailarines de un grupo de danza de Los Ángeles salieron al campo para rendir homenaje a la cultura mexicana.

El grupo Ballet Folklorico de Los Ángeles, conocido como uno de los mejores grupos de danza folclórica mexicana en el país, hizo su gran debut después de haber ensayado por varias semanas.

Un total de 100 bailarines formaron parte del show, incluido Esteban Escobedo, quien demostró sus habilidades con el lazo.

"México es muy hermoso", dijo Escobedo. "Es bueno de nuestra parte hacerlo durante este mes. Es el mes de la herencia mexicana. Tener la oportunidad de exponer a todos los fanáticos a lo que amamos, apreciamos y apasionamos".

El grupo ha presentado en grandes escenarios anteriormente, incluido el Hollywood Bowl y los premios Oscar, pero este fue el más grande con unas 70,000 personas que vieron el show.

"Espero que vean la pasión que le ponemos a nuestro trabajo, porque trabajamos muy duro para brindar un poco de alegría", dijo Sayuri Garcia, una de las bailarinas del grupo.

