Metro ofrece viajes en autobús gratuitos para celebrar el Día del Aire Limpio

LOS ANGELES (KABC) -- Se alienta a los conductores de todo el estado a dejar de usar sus automóviles el miércoles y usar otras formas de transporte para el Día del Aire Limpio de California.

La Coalición por el Aire Limpio (Coalition for Clean Air) le pide al público que haga su parte para abordar el problema de contaminación del estado. En Los Ángeles, se le está pidiendo a la gente que use transporte público, bicicletas, o caminen al trabajo.

Siete de las 10 ciudades más contaminadas en EE.UU. se encuentran en California, según Metro.

Para ayudar a revertir eso, el Departamento de Transporte de Los Ángeles está ofreciendo viajes gratuitos en todos sus servicios de transporte público.

El miércoles también es el Día Internacional de Caminar a la Escuela, donde se le motiva a los estudiantes de todo el país a ir a la escuela en pie o bicicleta.

