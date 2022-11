California anuncia la primera muerte de un niño menor de 5 años por RSV y gripe este año

LOS ANGELES (KABC) -- California reportó el lunes su primera muerte este año de un niño menor de 5 años a causa de Virus Sincitial Respiratorio (RSV por sus siglas en inglés) y la influenza.

Los hospitales de los Estados Unidos están atendiendo un número inusualmente alto de pacientes con una o ambas enfermedades, después de experimentar al menos dos años con un número de casos relativamente bajo.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) no reveló en qué parte del estado murió el niño, pero dijo que el anuncio debería servir como una advertencia a los padres para que tomen precauciones y vacunen a sus hijos.

Las vacunas ya están disponibles para la gripe, así como para el COVID-19. La vacuna para el RSV sigue en desarrollo y se cree que falta al menos un año para su lanzamiento al público.

El Dr. Tomás Aragón, funcionario estatal de salud pública y director del CDPH, le recordó al público que siga las medidas básicas de salud como usar mascarillas, lavarse las manos y quedarse en casa cuando esté enfermo.

Los funcionarios de salud dicen que los casos de RSV aumentaron en octubre, cuando normalmente eso no sucede hasta diciembre - una señal de que la propagación del virus comenzó antes de lo que se pensaba.

