Condado de Orange declara emergencia de salud debido a infecciones virales

ORANGE, Calif. (KABC) -- El condado de Orange declaró una emergencia de salud debido a infecciones virales de rápida propagación que están provocando un número récord de hospitalizaciones pediátricas.

La Agencia de Atención Médica del condado de Orange (Orange County Health Care Agency) dijo el lunes que las visitas diarias a la sala de emergencias también están aumentando en el condado.

No existe una vacuna contra el RSV (siglas en inglés), un virus respiratorio común que crea síntomas similares a los del resfriado.

La Dra. Regina Chinsio-Kwong, Oficial de salud del condado y directora médica de HCA, dice que seguir medidas preventivas, como mantenerse actualizado en sus vacunas contra la gripe y el COVID-19, puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y reducir el estrés en los hospitales este otoño e invierno.

También se declaró una Emergencia Local, que permite que el condado de Orange tenga acceso a recursos estatales y federales para combatir la propagación.

Los funcionarios de salud advierten a los padres que estén atentos a síntomas como respiración acelerada, movimientos anormales de la cabeza, labios que se vuelven azules o niños que tratan de jalarse sus costillas.

También dicen que los padres y cuidadores deben mantener a los niños pequeños con enfermedades respiratorias fuera de la guardería, o cuidado de niños, incluso si han dado negativo en la prueba de coronavirus.

La Dra. Melaine Patterson, directora de enfermería de Children's Health Orange County, dijo que durante las últimas dos semanas, han estado atendiendo a unos 400 niños todos los días.

Una nueva investigación muestra que vacunar a las mujeres embarazadas ayudó a proteger a sus recién nacidos del RSV, lo que genera esperanzas de que las vacunas contra el virus finalmente estén cerca de estar listas después de décadas de fracaso.

Pfizer anunció el martes que un estudio internacional encontró que vacunar a las futuras mamás fue casi un 82% efectivo para prevenir casos graves de RSV en los primeros 90 días de vida de sus bebés. A los 6 meses de edad, la vacuna aún demostraba una eficacia del 69% contra enfermedades graves, y no había signos de problemas en las madres o los bebés.

Lograr crear una vacuna contra el RSV no es solo para proteger a los bebés. RSV también es peligroso para los adultos mayores, y tanto Pfizer como su rival GSK anunciaron recientemente que sus vacunas de prueba también protegieron a las personas mayores.

Ninguno de los resultados ayudará este año, cuando un aumento del RSV ya está llenando los hospitales de niños, pero plantean la posibilidad de que una o más vacunas estén disponibles antes de la temporada de RSV del próximo otoño.

