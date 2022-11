Captado en video: Tiroteo policial con sospechoso armado tras persecución en el condado de Riverside

El video de la cámara corporal de un oficial de policía muestra la peligrosa confrontación con un sospechoso de asesinato armado luego de una persecución en el condado de Riverside.

La persecución policial en octubre comenzó después de que los investigadores identificaron a Oscar Ernesto Canas, de 42 años, como el sospechoso principal en un tiroteo mortal.

El equipo de impacto de pandillas del condado de Riverside localizó a Canas conduciendo en Sky Valley y los oficiales que lo perseguían rodearon rápidamente su camioneta, cortando su capacidad de escapar. Sin embargo, Canas se negó a salir de su vehículo.

Los oficiales dispararon al menos dos tiros al auto, rompiendo las ventanas. Se escucha a uno de los oficiales decir que el sospechoso había sufrido una herida. Al parecer, una de las balas rozó al sospechoso.

En las imágenes, Canas sale del auto y una pistola cae de su cintura al suelo. Los oficiales que inspeccionaron el arma de fuego dijeron que estaba completamente cargada, con una bala en la recámara, lista para disparar.

