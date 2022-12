Aprueban petición de destitución contra el concejal de Los Ángeles Kevin De León

LOS ANGELES (KABC) -- El secretario de la ciudad de Los Ángeles aprobó una petición de destitución contra el concejal Kevin de León, lo que permite a los organizadores comenzar a recolectar firmas.

Los organizadores deben recolectar 20,437 firmas de votantes registrados del Distrito 14 antes del 31 de marzo, según la oficina del secretario de la ciudad. Los organizadores dicen que su objetivo es recolectar 25,000 firmas.

En octubre, cinco residentes del Distrito 14 presentaron una intención de destituir al concejal.

De León, junto con el concejal Gil Cedillo, ha desafiado los pedidos de renuncia por participar en una conversación grabada de 2021 que involucró comentarios racistas e intentos de manipular el proceso de redistribución de distritos.

Cedillo no puede ser destituido porque no hay tiempo suficiente antes de que se expire su mandato la próxima semana. Perdió su candidatura a la reelección en las elecciones primarias de junio.

La presidenta del Concejo Municipal, Nury Martínez, y el líder sindical Ron Herrera también fueron captados en la conversación grabada.

Martínez renunció poco después de que la conversación grabada se hizo pública, y Herrera también renunció como presidente de la Federación Laboral del condado de Los Ángeles.

El mandato de De León se extiende hasta diciembre de 2024. No ha asistido a una reunión del concejo desde el 11 de octubre.

City News Service Inc. contribuyó a este informe.

