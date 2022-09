Estudiantes de colegios universitarios del condado de Los Ángeles podrán usar Metro gratis

VALLEY GLEN, LOS ANGELES (KABC) -- Gracias a la ayuda de $1 millón de dólares del gobierno, el programa de Metro "GoPass" se expandirá a todos los estudiantes de colegios universitarios en el condado de Los Ángeles.

El programa permite que los estudiantes puedan usar el sistema de transportación del Metro gratuitamente.

"Sé que no tendré que gastar mi dinero en transportación", dijo Jade Medina, una estudiante de L.A. Valley College. "Como estudiante, gastar dinero en gasolina o un pago de auto no es para mí.".

De acuerdo al distrito escolar, el 68% de sus estudiantes son de bajos recursos y a través del programa, podrán proporcionar un pase de tránsito gratis a unos 500,000 estudiantes de colegios universitarios en el condado que les ayudará a superar muchos obstáculos para llegar la escuela.

"Uno de los obstáculos que enfrenté antes del programa 'GoPass' era decidir si iría a la escuela o no", dijo Cassondra Cabrera, una estudiante de L.A. Valley College.

El programa proporciona a los estudiantes una tarjeta Metro Tap que les permite usar todos los autobuses y trenes de Metro, más 13 sistemas de tránsito adicionales.

La ayuda monetaria del gobierno permitirá que el programa se expanda hasta el fin de este año escolar.

