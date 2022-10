Familia secuestrada en California encontrada muerta, incluyendo bebé de 8 meses

MERCED, Calif. (KABC) -- Una bebé de ocho meses, sus padres, y su tío fueron encontrados muertos en un huerto en California después de haber sido secuestrados a punta de pistola de su negocio en el condado de Merced.

"Nuestros peores temores han sido confirmados", dijo el alguacil del condado de Merced, Vern Warnke. "No hay palabras en este momento para describir la ira que siento y la falta de sentido de este incidente...Lo dije antes, hay un lugar especial en el infierno para este hombre".

Warnke no dio a conocer ninguna información sobre cómo y cuándo los investigadores creen que la familia fue asesinada. Dijo que las víctimas estaban juntas cuando un trabajador agrícola las encontró en un área remota.

Las autoridades dicen que las víctimas fueron secuestradas por un ladrón convicto que intentó suicidarse un día después de los secuestros. Jesús Salgado, de 48 años, estaba en estado crítico cuando fue detenido, pero ha estado hablando con la policía, dijo Warnke.

El alguacil dijo que, aunque no hay evidencia en este momento que indique que otra persona estuvo involucrada en el crimen, "todavía creo que para cuando terminemos aquí, podremos vincular al menos a otra persona".

El miércoles, las autoridades mostraron un video de vigilancia de un hombre secuestrando al bebé, Aroohi Dheri; la madre del bebé, Jasleen Kaur, de 27 años; el padre, Jasdeep Singh, de 36 años; y el tío, Amandeep Singh, de 39 años.

La familia fue secuestrada el lunes a punta de pistola de un negocio en Merced, dijeron las autoridades.

El video muestra a dos miembros de la familia, Jasdeep y Amandeep Singh, saliendo de la puerta trasera del negocio con las manos atadas.

Momentos después, el video muestra al secuestrador sacando a Kaur y a su bebé de ocho meses del edificio a una camioneta.

Los detectives después se enteraron que una de las tarjetas de débito de una de las víctimas se usó en un banco en la ciudad de Atwater, a unas nueve millas al norte de Merced. Los investigadores también dicen que un granjero contestó el teléfono de la víctima después de que el dispositivo fuera encontrado en medio de la calle.

Aun no se determinado un motivo para el secuestro, pero las autoridades creen que tiene que ver con las finanzas.

"Es algo para lo que nadie está preparado. Solo esperamos y rezamos en cada momento", dijo un familiar que se identificó como Balwinder.

"Estamos devastados. Estamos conmocionados. Nos estamos muriendo a cada momento".

Salgado fue previamente condenado por robo en primer grado con el uso de un arma de fuego en el condado de Merced, al igual que por intento de encarcelamiento falso y un intento de prevenir o disuadir a una víctima o testigo. Él fue sentenciado a 11 años en prisión en ese caso, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (California Department of Corrections and Rehabilitation).

Salgado fue liberado de prisión en 2015 y de la libertad condicional tres años después. También tiene una condena por posesión de una sustancia controlada, dijo el departamento de correcciones.

En este momento no hay evidencia que indique que Salgado conocía a la familia antes del secuestro.

