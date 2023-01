Áreas del condado de Orange impactadas por incendios se preparan para posibles inundaciones

SILVERADO CANYON, Calif. (KABC) -- Las comunidades impactadas por los incendios forestales en el condado de Orange se preparan para condiciones potencialmente peligrosas a medida que otra tormenta avanza por el sur de California.

Comunidades como Silverado Canyon han sufrido daños severos por deslizamientos de tierra durante tormentas pasadas después de que el Incendio Bond dejara las laderas desnudas e incapaces de contener los flujos de agua.

El área no sufrió tantos daños como se temía por el "ciclón bomba" de la semana pasada, solo algunas corrientes de lodo e inundaciones menores.

Shannon Widor, oficial de comunicaciones estratégicas de Obras Públicas del condado de Orange, dijo que una célula de tormenta fuerte puede provocar deslizamientos de tierra y flujos de escombros. Sin embargo, los residentes están preparados para lo inesperado.

Por ejemplo, las ventanas tapiadas y los sacos de arena afuera de la casa de Bianca Kulback en Silverado se han convertido en un elemento permanente.

Kulback dijo que las precauciones que ha tomado son necesarias para proteger su hogar cada vez que se pronostican fuertes lluvias. En diciembre de 2021, captó en video un deslizamiento de lodo y escombros que salieron de la alcantarilla junto a su propiedad y cubrieron su camino de entrada.

Los incendios de Silverado y Bond en 2020 quemaron la vegetación y han hecho que la comunidad de Silverado sea más propensa a los deslizamientos.

Los equipos de Obras Públicas del condado de Orange están en el cañón limpiando alcantarillas, canales y trincheras.

Hasta que pase la tormenta, los residentes dijeron que vigilarán de cerca los niveles del agua y el pronóstico del tiempo.

Los funcionarios del condado dijeron que el área quemada por el Incendio Bond está justo por debajo del límite de la cantidad de lluvia esperada cada hora que activaría una advertencia de evacuación voluntaria, por lo que instan a las personas a seguir el pronóstico y registrarse para recibir alertas de emergencia en AlertOC.com.

También estará vigente una alerta de inundación en las áreas costeras del condado de Orange, áreas del interior que incluyen Santa Ana, Anaheim, Garden Grove, Irvine, Orange, Fullerton y Mission Viejo, y las montañas de Santa Ana.

Una advertencia de viento fuerte estará vigente para partes del condado de Orange a partir de las 4 p.m. del lunes hasta las 4 p.m. del martes.

Se esperan vientos de 15 a 25 millas por hora con ráfagas de 35 a 40mph en Huntington Beach, Costa Mesa, Newport Beach, Laguna Beach, San Clemente, Santa Ana, Anaheim, Garden Grove, Irvine, Orange, Fullerton y Mission Viejo.

City News Service Inc. contribuyó a este informe.

