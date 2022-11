Oficial de policía de San Bernardino arrestado por presuntamente disparar una pistola al aire

SAN BERNARDINO, Calif. (KABC) -- Un oficial de policía de San Bernardino fue arrestado luego de supuestamente disparar su pistola varias veces fuera de un bar mientras bebía con sus amigos.

El oficial no estaba trabajando cuando el incidente ocurrió alrededor de la 1:50 a.m. del domingo, fuera de Dogwood Tavern en la comunidad de Blue Jay.

El Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino dice que recibió informes de disparos en el área y después descubrieron que el sospechoso, Fidel Ocampo-Rodarte, de 24 años, estaba bebiendo con amigos cuando salieron del bar.

Ocampo-Rodarte supuestamente sacó una pistola y disparó varios tiros al aire. Poco tiempo después, disparó su pistola de nuevo en el estacionamiento antes de abandonar el área en un vehículo.

Ocampo-Rodarte se entregó a las autoridades en Twin Peaks tras una búsqueda por los agentes del alguacil.

Los investigadores cumplieron una orden de cateo en su casa y encontraron múltiples armas de fuego. Fue arrestado y fichado por descarga negligente de un arma de fuego.

Ocampo-Rodarte es un oficial de policía que ha trabajado en el Departamento de Policía de San Bernardino durante tres años, confirmo la agencia. No se dieron a conocer más detalles sobre esta investigación.

El jefe de policía de San Bernardino, Darren Goodman, dijo que está "extremadamente decepcionado" de saber que uno de sus oficiales está involucrado en este tipo de incidente.

