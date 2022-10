LAPD arresta a sospechoso acusado de agredir sexualmente a una mujer en Echo Park

ECHO PARK, LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles arrestó a un sospechoso acusado de agredir sexualmente a una mujer después de seguirla a su apartamento en Echo Park.

La víctima estaba paseando a su perro por Echo Park Lake la noche del 9 de octubre cuando el sospechoso la siguió hasta su casa, dijo LAPD.

Fue entonces cuando él entró por la fuerza mientras la víctima entraba a su apartamento. El sospechoso le dio dos cachetadas a la víctima, la empujó al suelo y la agredió sexualmente, según el informe policial.

Los investigadores dicen que el sospechoso trató de cubrirle la boca para evitar que gritara. La víctima finalmente pudo quitarse al hombre de encima con patadas.

Las autoridades confirmaron el jueves que habían arrestado al sospechoso, pero no se dieron a conocer más detalles.

