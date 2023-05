Cirujano General de Estados Unidos califica la soledad como nueva epidemia

This article can be read in English

Una pandemia de soledad está arrasando el país. Es una crisis de salud tan letal como el tabaquismo crónico.

Ahora, un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos revela sus efectos y presenta una nueva iniciativa para combatir el aislamiento como prioridad de salud pública.

Yvonne Cheng tuvo un gran cambio cuando se mudó a Los Ángeles desde Australia. Justo cuando la administradora médica y su familia se iban adaptando, llegó la pandemia de COVID-19.

"Ya no podía salir a ver a los amigos. Estaba preocupada por la educación de mi hija y su socialización con otros niños", dijo Cheng.

Para muchos como Cheng, el estrés de sentirse aislados tuvo su precio.

"La soledad ya era un problema antes de la pandemia. Pero la pandemia de los últimos tres años ha empeorado claramente las cosas", afirma la Dra. Jody Rawles, psiquiatra de la Facultad de Medicina de UC Irvine.

Rawles afirma que las investigaciones revelan que uno de cada dos estadounidenses dice experimentar soledad.

"La gente está cada vez más aislada. Cada vez más estresada", afirma.

El Cirujano General de los Estados Unidos, Vivek Murthy, ha publicado un aviso titulado "Our Epidemic of Loneliness and Isolation" (Nuestra epidemia de soledad y aislamiento).

"La forma en que nos comunicamos entre nosotros ha pasado de ser en persona a ser en línea", dijo Murthy.

Las consecuencias para la salud física de una conexión deficiente incluyen un aumento del 29% del riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, un 32% del riesgo de sufrir un infarto cerebral y un 50% del riesgo de desarrollar demencia en los adultos mayores.

La soledad y el aislamiento pueden aumentar el riesgo de muerte prematura hasta niveles comparables a fumar cigarrillos todos los días.

"No lean esto y digan, 'Oh no, estoy solo, voy a morir de un ataque al corazón'. No lo piense demasiado. Simplemente empiece a averiguar cómo puede hacer una pequeña y gradual mejoría", dijo Rawles.

Su receta para reducir la soledad: haga un plan para encontrarse con alguien o salir de excursión. El simple hecho de tener un plan puede mejorar su estado de ánimo.

"Puedes soportar un largo día de trabajo si sabes que al final del día vas a reunirte y dar un paseo con un amigo o un vecino", afirma Rawles.

La Estrategia Nacional para Promover la Conexión Social de Murthy incluye la promoción de bibliotecas y parques como lugares de reunión, así como la mejora del acceso a las vacaciones familiares pagadas.

Cheng agradece el regreso al trabajo y escuela en persona. Cree que los seres humanos son resistentes.