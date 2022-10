¿Planea votar en noviembre? El lunes es su último día para registrarse para votar

LOS ANGELES (KABC) -- Si está pensando en votar en las elecciones de noviembre, el lunes es el último día para registrarse para votar.

Los lugares de votación temprana han estado abiertos desde el 10 de octubre, y si se pregunta si todavía puede votar si no cumple con la fecha límite para registrarse, la respuesta corta es sí.

La ley de Registro Condicional de Votantes es esencialmente una red de seguridad para los californianos que no cumplen con la fecha límite para registrarse para votar, o actualizar su información de registro de votantes para una elección.

Los ciudadanos que califican y necesitan registrarse o volver a registrarse para votar dentro de los 14 días de una elección pueden completar este proceso en la oficina electoral de su condado, o lugar de votación.

Su boleta se contará una vez que la oficina electoral de su condado complete el proceso de verificación del registro de votantes.

Visite caearlyvoting.sos.ca.gov para obtener una lista de lugares de votación temprana donde puede completar el proceso de registro de votantes el mismo día.

Would you like to read this story in English? Click here