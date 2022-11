Alcalde de Long Beach, Robert García, proyecta ganar contienda por el Distrito 42 del Congreso

LONG BEACH, Calif. (KABC) -- El alcalde de Long Beach, Robert García, llevaba la ventaja en los primeros resultados de las elecciones del martes y proyectaba ganar la contienda por el Distrito 42 del Congreso.

Los resultados de la votación el miércoles mostraron al demócrata, que sirvió como alcalde durante ocho años, con el 64% de los votos, mientras que su oponente, el republicano John Briscoe, obtuvo el 36%.

García fue el primer alcalde latino y el primer alcalde abiertamente homosexual en la historia de Long Beach. Perdió a su madre por COVID-19 y le dedicó su victoria en las elecciones en un discurso a sus seguidores.

"Esa mujer muy trabajadora, que limpiaba casas, que trabajaba en clínicas, que era una verdadera inmigrante en todo el sentido de la palabra, es por ella que estoy aquí hoy", dijo García.

García ocupará el puesto del representante Alan Lowenthal, quien se jubiló.

