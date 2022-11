Órdenes de evacuación se cancelan para el condado de Orange y Duarte

SILVERADO CANYON, Calif. (KABC) -- Se cancelaron todas las órdenes de evacuación para las áreas afectadas por los incendios recientes en el condado de Orange y Duarte después de que una tormenta amenazara con posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

las órdenes de evacuación estaban vigentes desde el martes por la mañana para Silverado Canyon, Williams Canyon y Modjeska Canyon en el área quemada por el Incendio Bond. Las ordenes fueron canceladas el miércoles por la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de inundación repentina que expiró el miércoles a las 7 a.m.

El lunes, la ciudad de Duarte anunció una orden de evacuación obligatoria para 25 casas en el área marcada por el Incendio Fish a partir de las 11 p.m. debido a la tormenta y al peligro de deslizamientos de tierra.

Varias calles fueron cerradas temporalmente y el servicio de tránsito de Duarte fue suspendido en el área de impacto.

Esa orden de evacuación fue cancelada a las 10 p.m. el martes y las autoridades cambiaron el área de impacto del Incendio Fish de alerta roja a amarilla, dijo Victoria Rocha, asistente del administrador de la ciudad de Duarte.

Would you like to read this story in English? Click here