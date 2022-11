Video capta a conductor de Tesla siendo rescatado de las llamas en accidente fatal en Garden Grove

GARDEN GROVE, Calif. (KABC) -- Una persona murió y otras dos resultaron heridas la madrugada del viernes después de que tres autos chocaran y uno de ellos se incendiara en Garden Grove.

Las imágenes de la escena muestran a varios oficiales de policía rescatando al conductor de un Tesla gris que quedó atrapado dentro del auto en llamas.

El accidente fatal ocurrió en la esquina de Magnolia Street y Garden Grove Boulevard alrededor de la 1 a.m. El Departamento de Policía de Garden Grove dice que el pasajero que viajaba en el Tesla murió en el lugar mientras que el conductor fue trasladado al hospital en estado crítico.

Se sospecha que ese conductor conducía bajo los efectos del alcohol (DUI en inglés), dijo la policía. Ahora enfrenta cargos por DUI y homicidio vehicular.

Otro conductor involucrado en el accidente sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital.

El choque dejó un gran campo de escombros, lo que provocó el cierre de la intersección durante varias horas, según los investigadores.

La investigación continúa.

Would you like to read this story in English? Click here