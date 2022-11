LAPD busca a sospechoso tras apuñalar a dos hombres en Hollywood

HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles busca al sospechoso que apuñaló a dos hombres en Hollywood el lunes por la noche.

LAPD dice que al apuñalamiento ocurrió poco después de las 10 p.m. cerca de Hollywood Boulevard y Whitley Avenue en el Paseo de la Fama (Walk of Fame).

Se cree que las dos víctimas están en su veintena, según los detectives. Se desconoce el estado de ambas víctimas.

No se dieron a conocer más detalles. Cualquier persona que tenga información debe llamar a LAPD.

La investigación continúa.

