Karen Bass y Rick Caruso compiten para ser el próximo alcalde de Los Ángeles en una contienda reñida

LOS ANGELES (KABC) -- ¿Quién será el próximo alcalde de Los Ángeles? Los votantes acudieron a las urnas el martes para emitir su voto a favor de la representante estadounidense Karen Bass o el desarrollador Rick Caruso.

En lo que se espera sea una contienda reñida por la alcaldía de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, la candidata favorita para ganar es Bass, una exlíder de la Asamblea estatal que tiene la ventaja de ser demócrata de toda la vida en una ciudad donde los republicanos son casi invisibles.

Bass está respaldada por el presidente Joe Biden y el establecimiento demócrata y ha prometido usar sus habilidades como "constructora de coaliciones" para sanar una ciudad herida.

Caruso está haciendo campaña sobre un cambio abrupto de dirección, argumentando que Bass y otros políticos de carrera son parte del problema que ha llevado a Los Ángeles a varias crisis.

Caruso prometió ampliar el departamento de policía para hacer frente a las crecientes tasas de delincuencia y eliminar a los campamentos indigentes de las calles.

La elección histórica se produce en un momento cuando el Concejo de Los Ángeles se ve envuelto en un escándalo de racismo que llevó a la renuncia de su expresidente y llamados exigiendo la renuncia de dos concejales, una crisis creciente de personas sin hogar e investigaciones por corrupción.

El ganador de esta contienda reemplazará al demócrata Eric Garcetti, quien concluirá dos mandatos con su nominación para convertirse en embajador de Estados Unidos en India estancada en el Senado, aparentemente por acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un ex asesor de Garcetti.

The Associated Press contribuyó a este informe.

