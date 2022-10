Policía investiga homicidio tras encontrar cuerpo de una mujer en un hotel de Laguna Niguel

LAGUNA NIGUEL, Calif. (KABC) -- Las autoridades están pidiendo la ayuda del público en una investigación de homicidio después de que una mujer de 36 años fuera encontrada muerta en una habitación de hotel en Laguna Niguel.

El homicidio se reportó el sábado por la tarde en la cuadra 28000 de Camino Capistrano, según el Departamento del Alguacil del condado de Orange. Cuando los agentes respondieron a la escena, encontraron el cuerpo de Griselda Petra Pinedareta.

Su muerte se está investigando como un homicidio debido a sus circunstancias sospechosas, según los investigadores, pero no se proporcionaron más detalles.

Las autoridades ahora buscan el automóvil desaparecido de Pinedareta. Es un Honda Civic gris de 1999. Tiene el número de placas: 8BLU923.

Aún no se ha hecho ningún arresto en la investigación.

Se le insta a cualquier persona con información a comunicarse con el departamento del alguacil al 714-288-6740.

