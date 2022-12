LAPD anuncia recompensa de $50,000 tras atropellamiento fatal en Hyde Park

LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles anunció una recompensa de $50,000 dólares por información que conduzca al arresto y condena del conductor que atropelló fatalmente a una mujer de unos 20 años durante una toma de calle en Hyde Park.

La víctima fue identificada por familiares como Elyzza Guajaca. Los investigadores dicen que Guajaca fue atropellada poco después de las 9 p.m. del domingo por un Chevrolet Camaro negro mientras estaba parada con un grupo de personas en la esquina de Crenshaw Boulevard y Florence Avenue, según LAPD.

Guajaca fue trasladada a un hospital, donde murió a causa de sus heridas.

El conductor involucrado en el atropellamiento huyó de la escena y permaneció prófugo el miércoles, dijeron los investigadores.

Los detectives dijeron que seis o siete víctimas adicionales, que no han sido identificadas, fueron vistas en videos obtenidos en los últimos días. Los investigadores están buscando la ayuda del público para identificarlos.

LAPD publicó el miércoles videos que muestran los momentos después de la toma de calle. En las imágenes, se puede ver a varias personas ayudando a otros que parecían estar heridos. Al menos tres parecían estar gravemente heridos.

El hermano de Guajaca, Louie, creó una página de GoFundMe para ayudar a recaudar dinero para los gastos de su funeral.

La página había recaudado más de $23,000 dólares para el miércoles.

El activista y autor Earl Ofari Hutchinson, presidente de Los Angeles Urban Policy Roundtable, dijo el martes que fue testigo de parte de la toma de calle y pidió a la alcaldesa Karen Bass y al Concejo Municipal que declaren el estado de emergencia en tales tomas ilegales -- similar a la declaración emitida recientemente por los indigentes.

Las tomas de calle, en general, se han vuelto populares en los últimos años y LAPD ha sugerido sanciones más estrictas para cualquiera que participe en ellas.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, el detective Ryan Moreno dijo que unas 200 personas estaban en la intersección durante la toma de calle el domingo.

Cuando se le preguntó cómo es posible que tantas personas presenciaran el incidente fatal, pero el conductor no ha sido localizado y todavía están buscando víctimas, Moreno culpó a la cultura del silencio en torno a las tomas de calle.

Cualquiera que tenga información sobre esta investigación, por favor llame a LAPD al 323-421-2500.

City News Service Inc. contribuyó a este informe.

