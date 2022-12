Mujer atropellada mortalmente durante toma ilegal de calle en Hyde Park

HYDE PARK, LOS ANGELES (KABC) -- Una toma ilegal de calle en Hyde Park la noche de Navidad cobró la vida de una mujer latina de unos 20 años que caminaba cerca, dijo la policía.

El incidente ocurrió poco después de las 9 p.m. cerca de Florence Avenue y Crenshaw Boulevard.

La policía le dijo a ABC7 que el conductor estaba en medio de la intersección haciendo "donas" cuando la mujer fue atropellada.

La víctima fue trasladada al hospital donde murió.

Los investigadores dijeron que el conductor huyó a pie después del incidente. La policía no dio a conocer una descripción del sospechoso. Dijo que el incidente está siendo investigado como un "atropello y fuga".

No hubo otros heridos.

Cualquiera que tenga información sobre este caso por favor llame a la policía. No se dieron a conocer más detalles.

